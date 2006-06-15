Верховная Рада объявила перерыв до вторника

Верховная Рада поддержала предложение фракции «Наша Украина» об объявлении перерыва в работе парламента до вторника, 20 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное предложение проголосовали 253 народных депутата из 421, зарегистрированного в зале.

Не голосовали за это решение в полном составе фракции БЮТ и КПУ, а от фракции СПУ только один народный депутат поддержал данное предложение.

Представитель фракции «Наша Украина» Роман ЗВАРИЧ отметил, что перерыв необходим для проведения консультаций между политическими силами относительно создания коалиции.

По его словам, сейчас парламент находится «в достаточно тяжелой и сложной ситуации». Р.ЗВАРИЧ сообщил, что вчера начались консультации между «Нашей Украиной» и Партией регионов относительно создания коалиции.

Он призвал все политические силы, представленные в парламенте, к консультациям по поводу формирования коалиции.

Заседание ВР на данный момент еще продолжается.