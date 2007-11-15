Киселев рассказал, где был Янукович, когда регионалы получали корочки

Сегодня на официальной церемонии в Центральной избирательной комиссии 99 из 175 народных депутатов Партии регионов получили временные удостоверения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ.

«Депутаты, которые сегодня не смогли получить временные удостоверения, получат их позже. Они сейчас задействованы на своих рабочих местах и получат свои удостоверения завтра или послезавтра. Это не проблема», - сказал В.КИСЕЛЕВ.

Представитель Партии регионов также предположил, что лидер партии, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ также в ближайшее время получит временное удостоверение депутата.

«Это не вопрос для него (В.ЯНУКОВИЧА – УНИАН). Он – премьер-министр, и у него есть очень много срочных проблем, которые нужно решать. Терять драгоценное время на присутствие на официальной церемонии в ЦИК, я думаю, для него не настолько важно», - пояснил В.КИСЕЛЕВ.