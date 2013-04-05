Немилостивый сдаст мандат только вместе с Яценюком

Об этом он объявил в эфире "ШустерLive", пишет Украинская правда.

Он зачитал соответствующее заявление на имя Владимира Рыбака.

"Но я считаю, что подам это заявление вместе с заявлением Арсения Петровича Яценюка. Потому что он брал ответственность за всех депутатов, всех кандидатов, которых привел в Раду", - сказал Немилостивый.

"Я считаю, что мы совершаем действия, которые не соответствуют написанному в двух клятвах (оппозиции и народного депутата). Мы, во-первых блокируем работу в Верховной Раде. Мы должны договариваться в Раде, если надо на колени становиться", - заявил экс -представитель "Батькивщины".

Он также заявил, что против нынешних акций протеста.

"Я понимал акции во время выборов, акции, когда мы защищали Юлию Тимошенко под судом, но к чему мы призываем людей, говоря "Вставай, Украина"?", - спросил он.

Однако Немилостивый так и не признался, кто его принимал в список и платил он за это деньги или нет, хотя и сказал, что возглавлял штаб "Фронта перемен".

Представитель "Батькивщины" Сергей Соболев выразил сожаление, что эти люди заняли в списке места других проверенных людей. Например, Олег Канивец стал депутатом вместо Игоря Осташа.

Политолог и кандидат в депутаты Вадим Карасев назвал предательством избирателей действия Немилостивого.