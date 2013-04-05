Жена Луценко приятно шокирована просьбой Лутковской

Жена экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Ирина Луценко приятно шокирована обращением Валерии Лутковской к Президенту по поводу помилования своего мужа.

Об этом она заявила УНИАН, комментируя сообщение пресс-службы главы государства, которая распространила соответствующее письмо омбудсмена.

«Честно говоря, я шокирована таким заявлением Валерии Лутковской относительно ходатайства о помиловании моего мужа. Поскольку несмотря на определенные напряжения по ее отношению к оппозиции, она сделала правильный шаг. Тем более, лично зная о состоянии здоровья Юрия Луценко, поскольку она неоднократно посещала его в местах лишения свободы и интересовалась состоянием его здоровья, лечением и т.д.», - сказала И.Луценко.