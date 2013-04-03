СМИ: Милиция задержала свободовцев - подозревают в «обстреле» нардепов снежками

Об этом 5 каналу сообщил один из задержанных Кирилл Бабинцов, который сейчас находится в Печерском райотделе столичной милиции, передает Украинская правда.

По словам активиста, правоохранители возбудили уголовное дело за попытку убийства депутата-регионала Ирины Гориной.

"Ко мне около 11 часов утра приехали домой сотрудники милиции, вручили повестку о необходимости явиться в качестве свидетеля, и доставили меня в Печерское отделение милиции, где я с тех пор и нахожусь", - рассказал Бабинцов.

"Следователь провел со мной допрос и, насколько мне стало известно, возбуждено уголовное дело о том, что якобы (депутатку, которую вчера забросали снежками) пытались убить", - добавил он.

Бабинцов также добавил, что, по его информации, задержаны еще около шести членов партии "Свобода".

Как сообщал УНИАН, 2 апреля возле Верховной Рады состоялась организованная оппозицией акция, участники которой требовали от депутатов назначить дату проведения выборов мэра столицы и Киевсовета.

Сегодня, 3 апреля, милиция Киева открыла уголовное производство по факту нападения сторонников оппозиции на народного депутата от Партии регионов И.Горину.

По данным ГУ МВД столицы, 2 апреля в 21.20 в милицию обратилась И.Горина с заявлением о хулиганских действиях неизвестных лиц из числа участников политической акции, которая проходила под стенами парламента.

Депутат сообщила, что на ул. Шелковичной, 4 ее догнала группа граждан, около 50 человек, с плакатами нескольких оппозиционных сил. Агрессивно настроенные граждане беспричинно начали оскорблять ее нецензурной бранью, угрожать физической расправой и бросать комки снега и льда. В результате этих хулиганских действий И.Горина получила телесные повреждения. По предварительному заключению медиков, которые обследовали женщину в условиях стационара одной из столичных больниц, И.Горина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.