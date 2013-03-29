«Свобода» требует наказать осквернителей могилы карпатских сечевиков
13:31, 29 марта 2013Политика
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Всеукраинское объединение «Свобода» требует от правоохранительных органов расследовать акт вандализма на могиле карпатских сечевиков в Хусте на Закарпатье.
Неизвестные краской разрисовали памятный камень / Фото: zakarpattya.net.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.
«24-25 марта в городе Хуст был совершен акт вандализма – неизвестные лица испортили камень на могиле воинов Карпатской Сечи, расположенный на Замковой горе. Неизвестные краской разрисовали памятный камень», - проинформировали в «Свободе».
По этому поводу исполняющий обязанности председателя городской организации Всеукраинского объединения «Свобода» Иван Мигалко обратился к начальнику Хустского райотдела Управления МВД Украины в Закарпатской области с требованием открыть досудебное производство по делу совершения акта вандализма, как можно скорее выявить и наказать преступников.
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