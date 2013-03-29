«Свобода» требует наказать осквернителей могилы карпатских сечевиков

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«24-25 марта в городе Хуст был совершен акт вандализма – неизвестные лица испортили камень на могиле воинов Карпатской Сечи, расположенный на Замковой горе. Неизвестные краской разрисовали памятный камень», - проинформировали в «Свободе».

По этому поводу исполняющий обязанности председателя городской организации Всеукраинского объединения «Свобода» Иван Мигалко обратился к начальнику Хустского райотдела Управления МВД Украины в Закарпатской области с требованием открыть досудебное производство по делу совершения акта вандализма, как можно скорее выявить и наказать преступников.