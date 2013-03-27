Лишь один мажоритарщик от Донетчины сказал, на что потратил бюджетные средства

Из 21 народных депутатов-мажоритарщиков, членов Партии регионов, избранных от Донецкой области, только один Александр Рыженков указал, куда потратил бюджетные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщили участники гражданского движения ЧЕСТНО, которые представили в Донецке результаты проверки прозрачности и подотчетности мажоритарных депутатов Донецкой области, приуроченные 100 дням работы Верховной Рады.

Так, участники движения направили каждому народному депутату обращение с просьбой предоставить биографию, списки помощников, адреса приемных и попросили отчитаться о том, как каждый распорядился деньгами, ежемесячно выделяемых бюджетом для осуществления депутатской деятельности.

Общественники отметили, что большинство нардепов не привыкли отчитываться об использовании бюджетных средств или льгот, предусмотренных статусом народного депутата - только один мажоритарщик Донецкого региона А. Рыженков в своем ответе ЧЕСТНО указал, что 17 485 грн потратил на содержание своих приемных.

Адреса общественных приемных по требованию ЧЕСТНО опубликовали только два донецких депутата-мажоритарщика – А. Рыженков и Юрий Боярский. В ЧЕСТНО подчеркнули, что при этом только 23% жителей Донецкой области знают, где находятся приемные депутатов их округов.

Информацию о помощниках полностью или частично предоставили только 3 донецких народных депутата-мажоритарщика - Николай Левченко назвал всех штатных и внештатных консультантов, А. Рыженков указал только штатных, а депутат Игорь Шкиря опубликовал список помощников на собственном сайте.

5 из 21 депутата-мажоритарщика Донецкой области опубликовали свои биографии, из них: Валентин Ландык, Владислав Лукьянов, А. Рыженков и И.Шкиря - на личных веб-сайтах, Юрий Боярский - в ответ на обращение ЧЕСТНО.

При этом общественники отметили, что 65,5% жителей Донецкой области не знают, кто является мажоритарным депутатом в их округе.