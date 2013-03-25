Нардепы хотят сделать 14 октября еще одним государственным праздником

Народные депутаты Владимир Яворивский и Василий Пазиняк (члены фракции “Батькивщина”) внесли на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины" (относительно учреждения праздничного дня – Дня Покрова Пресвятой Богородицы – Дня украинского войска).

Проектом закона, текст которого размещен на сайте ВР, планируется установить праздничный день 14 октября – День Покрова Пресвятой Богородицы – День украинского войска, а также исключить из перечня праздничных дней 2 мая – День международной солидарности трудящихся.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, “Пресвятую Богородицу благоговейно уважало украинское казачество”. “С начала своей истории казаки отдали себя под опеку Покрова Пресвятой Богородицы, считая ее своей заступницей и покровительницей. Церковь на Сечи всегда была Покровской, а образ Богородицы венчал казацкие хоругви и штандарты. Украинская повстанческая армия официальной датой своего создания взяла 14 октября, чтобы отдаться воле Божьей и заступничеству Девы Марии, подчеркнуть наследственность поколений воинов, которые ревностно боролись за Украину”, - говорится в документы.

Также авторы считают, что исключение 2 мая из перечня праздничных дней “является целесообразным, поскольку День международной солидарности трудящихся в подавляющем большинстве стран Европы и республик бывшего Советского Союза празднуется один день или не отмечается вообще. В Украине же его празднуют два дня”.