«Доктор Пи» удвоил количество своих защитников

Как передает корреспондент УНИАН, заседание началось в 10.30 и закончилось уже в 13.00, тогда как предыдущее заседание длилось около шести часов.

Сегодня к судебному заседанию присоединились два новых защитника Андрея Слюсарчука и отныне его будут защищать уже четверо юристов.

В ходе сегодняшнего заседания были допрошены двое потерпевших – мужчина из Хмельницкой области и женщина из города Борисполя Киевской области.

Новые защитники и сам А. Слюсарчук обратились в суд с просьбой перенести заседание и предоставить время для ознакомления с делом и анализа свидетельств, которые дают потерпевшие в суде.

Судья принял решение о перенесении заседания и назначил следующее заседание на вторник, 26 марта, на 12.00.

Напомним, во время прошлого судебного заседания А.Слюсарчук уже не требовал отвода судьи, как на предыдущем заседании, а заявлял, что “он ничего не должен потерпевшим, а это они ему должны”.

Как сообщал УНИАН, несколько лет тому назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «Пи» после запятой. А.Слюсарчук также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей. Он стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако в результате расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что А.Слюсарчук – самозванец, который не имеет даже высшего образования. По данным СМИ, он калечил десятки людей, зафиксированы, как минимум, три смертельных случая.

В отношении А.Слюсарчука львовская милиция возбудила 2 уголовных дела - по подозрению в мошенничестве и по подозрению в использовании поддельных документов.

В октябре 2012 года СМИ сообщали, что следствие установило, что в результате «лечебной практики» А.Слюсарчука, известного как «Доктор Пи», умерли шесть человек. Всего же по делу десять эпизодов незаконной лечебной практики.

22 января Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство защиты об освобождении А.Слюсарчука под залог в 130 тыс. грн, мотивируя тем, что преступления, в осуществлении которых он обвиняется, являются тяжкими и предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

22 февраля Коллегия судей Апелляционного суда Львовской области приняла решение, что дело А.Слюсарчука, который обвиняется в подделке документов, мошенничестве, причинении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти потерпевшего, и незаконной врачебной деятельности, будет слушаться во Львове.

5 марта А.Слюсарчука привезли по этапу из Киева во Львов для участия в заседании Сиховского районного суда Львова.