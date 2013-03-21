Ассамблея Януковича выходит на видение полного текста новой Конституции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента Марина Ставнийчук сообщила сегодня на брифинге.

По ее словам, сейчас все комиссии Конституционной ассамблеи завершают свою работу по разработке изменений к тем или иным разделам Основного Закона.

“Кажется, мы подходим к тому этапу, когда Конституционная ассамблея покажет целостный системный подход к обновленной Конституции. По крайней мере, дискуссия на пленарном заседании состоится”, - сказала М.Ставнийчук.

Комментируя по просьбе журналистов инициативу харьковской общественности о воплощении в жизнь решения референдума, состоявшегося в 2000 году, М.Ставнийчук заметила, что Конституционная ассамблея, которую она представляет, стоит на позиции, что изменения в Основной Закон должны вноситься на основании положений самой Конституции.

По словам М.Ставнийчук, она не может говорить, что будет делать Президент, если такие предложения поступят к нему.

“Мы не можем запретить людям говорить о тех или иных инициативах”, - сказала она.