В «УДАРе» говорят, что регионалам не нужны выборы в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента народный депутат от «УДАРа» Валерий Карпунцов, который является одним из авторов проекта постановления о проведении выборов Киевского городского совета и мэра столицы 2 июня 2013 года.

“Партия власти не заинтересована в проведении выборов, и разыгрываются разные сценарии, чтобы любым способом оградить себя от того, чтобы отвечать за те правонарушения, которые совершены над Киевом и киевлянами”, - заявил В.Карпунцов.

Он напомнил, что на предыдущих выборах от Партии регионов в городской совет было избрано лишь 6 депутатов, но на сегодняшний день «вся команда» бывшего мэра города Леонида Черновецкого перешла в Партию регионов, и поэтому «регионалам» выгоден нынешний состав городского совета Киева, большинство которого им подконтрольно.

В.Карпунцов отметил, что “юридически больше года в Киеве нет легитимного действующего городского председателя, а реально его нет больше трех лет”.

Он добавил, что столичный совет “сегодня совсем не представляет киевскую общину, поскольку юридически сейчас даже нет тех фракций, в частности фракции Леонида Черновецкого, за которого голосовала община”.