Нардепы наконец разобрались с повесткой дня на неделю
ВР утвердила повестку дня текущей недели.
Верховная Рада Украины утвердила повестку дня текущей пленарной недели, 19-22 марта.
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 382 народных депутата из 410, зарегистрированных в зале.
В частности, на этой неделе планируется рассмотреть проект постановления относительно экологических проблем при добыче сланцевого газа в Украине, проект постановления о состоянии преодоления последствий Чернобыльской катастрофы, проект постановления о состоянии соблюдения прав человека в Украине, о состоянии выполнения судебных решений в Украине.
Также планируется рассмотреть Закон Украины “О развитии производства и потребления биологических топлив” с предложениями Президента.
Также планируется рассмотреть вопрос о создании временной следственной комиссии ВРУ по расследованию фактов антиконституционного пересмотра властью волеизъявления украинского народа на парламентских выборах 2012 года.