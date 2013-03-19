Нардепы наконец разобрались с повесткой дня на неделю

Верховная Рада Украины утвердила повестку дня текущей пленарной недели, 19-22 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 382 народных депутата из 410, зарегистрированных в зале.

В частности, на этой неделе планируется рассмотреть проект постановления относительно экологических проблем при добыче сланцевого газа в Украине, проект постановления о состоянии преодоления последствий Чернобыльской катастрофы, проект постановления о состоянии соблюдения прав человека в Украине, о состоянии выполнения судебных решений в Украине.

Также планируется рассмотреть Закон Украины “О развитии производства и потребления биологических топлив” с предложениями Президента.

Также планируется рассмотреть вопрос о создании временной следственной комиссии ВРУ по расследованию фактов антиконституционного пересмотра властью волеизъявления украинского народа на парламентских выборах 2012 года.