Оппозиция поймала регионалов на кнопкодавстве и требует переголосования

Оппозиция требует переголосования за проект постановления о календарном плане работы Верховной Рады, поскольку состоялось голосование за других депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента народный депутат Украины Михаил Хмиль (фракция “Батькивщина”).

Он подчеркнул, что во время голосования Николай Рудьковский голосовал за отсутствующего Александра Онищенко, а Юлия Левочкина - за депутата Ирину Горину.

М.Хмиль заявил, что есть подтверждающее видео и фотографии голосования за других депутатов.

Оппозиция настаивает на переголосовании, поскольку в соответствии с принятым законом, если зафиксировано нарушение при голосовании, то проводится переголосование.

Как известно, за проект постановления о календарном плане проголосовали 227 народных депутатов при необходимых 226 голосах.