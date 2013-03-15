Томенко говорит, что ПР хочет узурпировать все «группы дружбы» в ВР

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко обратился к председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку с просьбой рассмотреть ситуацию, которая сложилась в Комитете по иностранным делам, где рассматривается вопрос о так называемых «группах дружбы» или группах по межпарламентским связям.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.Томенко.

В его обращении отмечается, что на сегодняшний день формирование этих групп фактически остановилось, поскольку руководство Комитета (председателем комитета ВР по иностранным делам является Виталий Калюжный (фракция Партии регионов - УНИАН) придерживается точки зрения, что все группы должны возглавлять представители Партии регионов.

«Впервые в истории парламента возникла ситуация, когда за группы, которые создаются как общественные инициативы депутатов, которые не имеют бюджетных расходов на содержание их деятельности, идет такая борьба по принципу «межпарламентская группа существует только при условии, если ее возглавляет представитель Партии регионов», - отметил Н.Томенко.

Он предложил председателю Верховной Рады Украины ввести определение руководства групп по межпарламентским связям по квотному принципу или по принципу сопредседательства представителей провластного большинства и оппозиции.