Рыбак поведал, как оппозиция в ВР «с топорами приходила»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак критикует оппозицию за то, что она не работает в парламенте, а проводит акции протеста в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью телеканалу ”Рада” В.Рыбак отметил: “То, которое делается ежедневно в Верховной Раде, свидетельствует о том, что оппозиция уже пошла на выборы”. “И сегодня, по-видимому, в ВР нечего делать, потому нужно идти на революцию, поднимать людей. По-видимому, немного денег там собрали, проплатят там и где-то что-то будут решать. Но я думаю, что авторитет на этом не заработаешь”, - сказал В.Рыбак. По его словам, оппозиция исходит из правила, что “чем хуже будет в государстве, тем будет лучше для них”, но “такого быть не может”.

В.Рыбак отметил, что во время трехнедельного блокирования трибуны к нему приходили несколько депутатов и говорили: “Вы может вытолкать нас из блокирования”. “Я говорю: “Нет. Вы сами уйдете, драк не будет - это все без меня будете делать”, - рассказал председатель ВР.

В.Рыбак добавил, что нередко поведение народных депутатов Украины в сессионном зале является неприемлемым. “В ВР здесь свист. Приходили здесь, а я говорю: “А для чего вы топоры принесли?”, а “Мы в сессионный зал хотим войти”, - рассказал В.Рыбак. Он отметил, что сказал службам парламента: “А ну, открой зал - пусть идут”. Он отметил, что такими действиями оппозиции “уже Европа напугана”.

В.Рыбак возмущен действиями некоторых представителей оппозиции, которые разрушают памятники: “А ты их ставил? А ты имеешь на это право?”. Председатель ВР также отметил необходимость отменить депутатскую неприкосновенность.

По словам В.Рыбака, нужно начать депутатам работать, исполнять обязанности, которые мы дали перед Европой. Он считает, что вопросы евроинтеграции Украины “как-то объединят Верховную Раду на следующей неделе, и мы будем работать”.