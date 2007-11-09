В ЕС выталкивают Украину на передовую переговоров с Грузией

Европейский Союз отмечает важность ведущей роли украинской стороны в поддержке демократического процесса в Грузии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, сегодня, 9 ноября, в рамках рабочего визита в Грузию специальный представитель министра иностранных дел Украины, заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ встретился со специальным представителем Европейского Союза на Южном Кавказе Питером СЕМНЕБИ и руководителем Представительства Еврокомиссии в Грузии Пэром ЭКЛУНДОМ.

В центре внимания беседы было последнее развитие событий в Грузии. Представители Европейского Союза отметили важность ведущей роли украинской стороны в поддержке демократического процесса в Грузии. Стороны обсудили пути взаимодействия Украины и ЕС с целью содействия последующему утверждению демократических норм и стандартов в этой стране.

Во время разговора также затрагивались вопросы относительно урегулирования существующих на территории Грузии „заморожених” конфликтов. По словам П.СЕМНЕБИ, активное сотрудничество Европейского Союза и Украины по данному вопросу является доказательством значительного потенциала для взаимодействия в отрасли обеспечения европейской безопасности и стабильности. В данном контексте представитель Евросоюза подтвердил свое участие в Киевском форуме безопасности, в рамках которого будет проведена международная конференция „Урегулирование замороженных конфликтов в контексте безопасности и стабильности Черноморского региона”, которая пройдет 14-15 ноября в Киеве.