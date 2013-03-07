В ПР говорят, что история с двумя нардепами - во имя правового порядка

Народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник считает, что парламентарии, которых Высший административный суд Украины лишил депутатских мандатов, могли уже давно определиться: или они добросовестно выполняют свою работу в парламенте, или занимаются своими собственными делами.

Как сообщили УНАН в пресс-службе Партии регионов, такое мнение он высказал, комментируя решение ВАСУ относительно лишения депутатского мандата Сергея Власенко.

По словам В.Олейника, «настало время, чтобы те, кто занимается бизнесом, адвокатской деятельностью или занимает должность в органах государственной власти и является одновременно народными депутатами, наконец определились: они или в политике и добросовестно выполняют работу народного депутата, или занимаются другими делами. Третьего не дано».

По его словам, проблема совместительства для Верховной Рады является такой же актуальной, как и вопрос о персональном голосовании. «Если мы совместными усилиями сумели навести порядок в вопросе персонального голосования, то, наверное, должны также расставить точки над «і» в проблеме совместительства», – подчеркнул депутат.

«Когда ВАСУ принял решение о лишении депутатского мандата народного депутата, члена фракции Партии регионов Андрея Веревского, никто в оппозиции не кричал, что судьи действовали незаконно. Когда же появилось аналогичное решение в отношении С.Власенко, здесь оппозиция проявила свою избирательность, действуя по принципу «да, Власенко нарушитель. Но он наш нарушитель», – сказал В.Олейник.

Он считает, что выявленные факты совместительства и решение суда относительно депутатов-нарушителей закона необходимо приветствовать, ведь «в таком случае в Украине будет правовой порядок».

Как сообщал УНИАН, 6 марта ВАСУ досрочно прекратил полномочия народного депутата от “Батькивщины”, защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко С.Власенко.

ВАСУ принял такое решение по иску председателя Верховной Рады Владимира Рыбака, обратившегося в суд, поскольку С.Власенко одновременно с полномочиями народного депутата занимался адвокатской деятельностью.