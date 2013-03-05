В ВАСУ, где рассматривается дело Власенко, упала в обморок евродепутат

Ей стало плохо прямо на судебном заседании, она вышла в коридор и потеряла сознание, сообщили УНИАН в пресс-службе “Батькивщины”.

Народные депутаты от оппозиции, которые находились в коридоре, подняли Р.Хармс, уложили на скамью, оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую помощь.