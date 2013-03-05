В ВАСУ, где рассматривается дело Власенко, упала в обморок евродепутат
16:06, 05 марта 2013Политика
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В Высшем административном суде Украины, где проходит заседание по рассмотрению представления относительно возможного лишения Сергея Власенко депутатских полномочий, потеряла сознание депутат Европарламента Ребекка Хармс.
Ребекке Хармс стало плохо в зале суда
Ей стало плохо прямо на судебном заседании, она вышла в коридор и потеряла сознание, сообщили УНИАН в пресс-службе “Батькивщины”.
Народные депутаты от оппозиции, которые находились в коридоре, подняли Р.Хармс, уложили на скамью, оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую помощь.
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