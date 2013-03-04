От Пшонки требуют узнать, почему депутатов не пустили на суд по делу Щербаня

Об этом говорится в переданном заявлении партии «Батькивщина».

«Партия «Батькивщина» требует от Генеральной прокуратуры как от органа, на который возложен контроль за соблюдением законности в стране, немедленно начать расследование противозаконных действий милиции на территории Апелляционного суда. Мы требуем правовой реакции по поводу действий судьи Анны Медушевской, которая приняла решение не допустить в зал суда народных депутатов», - сообщили в пресс-службе.

В частности, «Батькивщина» требует обнародовать фамилию командира спецподразделения, «который дал команду подчиненным препятствовать законной деятельности народных депутатов, применяя против них физическую силу».

В партии отмечают, что утром народные депутаты прибыли к зданию суда. После того как представители СМИ уже прошли в зал судебного заседания, оппозиционеров встретил кордон спецподразделения милиции.

«Депутатов заблокировали и с применением физической силы стали оттеснять от прохода, при этом абсолютно не реагируя на требования народных депутатов прекратить произвол и не препятствовать выполнению закона о статусе народного депутата», - говорится в заявлении.

В «Батькивщине» отмечают, что ни милиционеры, ни представители суда не дали никаких объяснений по поводу того, чем они руководствуются в своих действиях и кто дал незаконную команду применять против народных депутатов физическую силу.