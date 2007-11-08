Герман считает, что Тимошенко с первым снегом станет легче

Член Партии регионов Анна Герман считает заявление члена БЮТ Евгения Корнийчука о том, что ПР угрожает депутатам Блока Юлии Тимошенко нонсенсом:

"Нет, это просто смешно! У депутатов от БЮТ, наверное, осенняя депрессия! И такие заявления происходят именно от этого и от страшных снов", - Так прокомментировала "ИнтерМедиа консалтинг" Анна Герман вчерашнее заявление Корнийчука.

“Это все какие-то фантазии, которые абсолютно не соответствуют действительности”, заявила она.

“Да о чем вы говорите?! Это намерение издать какой-то такой сценарий, что-то придумать. Они всегда, когда у них что-то не получается, пытаются искать какие-то фантасмагорические сценарии”, - возмутилась политик.

Регионал отвергла все обвинения “бютовцев”, высказав, что с “первым снегом у них все пройдет”.

“Пройдет ноябрьская депрессия и все будет хорошо”, - резюмировала Анна Герман.