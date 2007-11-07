Регионалы предлагают тимошенковцам устроить ”искусственные аварии”

В Блоке Юлии Тимошенко заявляют, что Партия регионов разными способами пытается сорвать голосование за Юлию ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.

Об этом сообщил один из юристов БЮТ Евгений КОРНИЙЧУК в эфире “5-го канала”, ссылаясь на информацию от новоизбранных депутатов Блока Тимошенко.

"К нам обращаются депутаты от Партии регионов с предложением или заболеть, или поехать за границу на лечение (в день голосования), или, говорят они, "мы вам сделаем искусственную аварию, что никто не догадается", - сказал Е.КОРНИЙЧУК.

По его словам, таким депутатам предлагают деньги, чтобы они отсутствовали в парламенте в день, когда будут голосоваться кадровые вопросы коалиции.

Е.КОРНИЙЧУК также сказал, что БЮТ будет пытаться собрать кворум в заседаниях рабочей группы по подготовке работы нового парламента.

"И если нам удастся собрать простое большинство в рабочей группе, 20 ноября мы зайдем в сессионный зал, чтобы начать работать (в новой Верховной Раде)", - цитирует Е.КОРНИЙЧУКА “Украинская правда”.

По его словам, они имеют основания для этого, поскольку "в ЦИК зарегистрировалась 240 депутатов", что позволяет коалиции "заходить в зал и голосовать простым большинством".