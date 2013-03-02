Батькивщина хочет сажать за ложь в декларациях

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Как говорится в сообщении, законопроекты касаются совершенствования трудового законодательства для преодоления безработицы, борьбы с коррупцией, реформирования системы жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения ее эффективности и установления справедливых тарифов, обеспечения населения Украины газом отечественной добычи, гарантирования доступной и качественной медицинской помощи, а также поддержки материнства.

Так, внесены законопроекты: об установлении уголовной ответственности за представление заведомо ложных сведений в декларации о доходах лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления (№ 2434); о введении обязательной продажи корпоративных прав после назначения или избрания на должность госслужащего (№ 2429); об определении правовых и экономических принципов осуществления закупок товаров (№ 2443); об обеспечении трудовых прав молодежи (№ 2433); об усилении ответственности за нарушение законодательства об оплате труда (№ 2423); об усилении ответственности работодателей за проявления дискриминации в сфере труда (№ 2427); об уменьшении ставки единого налога для семейных предприятий (№ 2441); об отмене проводимой властью реформы медицины и восстановления сети учреждений здравоохранения (№ 2424); об установлении прав пациентов в соответствии с положениями Европейской хартии прав пациентов (№ 2438); об установлении уголовной ответственности за изготовление фальсифицированных медицинских изделий или медтехники (№ 2436); о внедрении механизма постоянного мониторинга цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, которые включены в обязательный минимальный ассортимент социально ориентированных средств (№ 2432); о Концепции повышения энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства (№ 2442); о формировании новой схемы расчетов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги (№2440); о порядке поставок природного газа населению Украины (№ 2437); о приведении численности правоохранительных органов в соответствие с европейскими стандартами (№ 2428); о прекращении функционирования Государственного земельного банка, чтобы сделать невозможным нерегулированную продажу земель государственной собственности (№ 2425); законопроекты о социальных гарантиях матерям (№ 2430, 2431, 2435).

Как сообщалось, ранее «Батькивщина» и другие оппозиционные парламентские фракции на выполнение своих предвыборных программ совместно внесли в Верховную Раду законопроект об импичменте Президента, пакет законов относительно борьбы с коррупцией, проект закона о высшем образовании, относительно отмены необоснованных льгот для должностных лиц, а также относительно приведения к европейским нормам судебной системы и уголовной юстиции.