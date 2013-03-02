Жена Луценко говорит, что это проблемы Януковича, как выпустить ее мужа
Супруга заключенного экс-министра внутренних дел Ирина Луценко заявляет, что каким образом будет освобожден ее муж - это проблема президента Украины Виктора Януковича и созданной им системы.
Об этом УНИАН она сообщила, комментируя вчерашнее заявление Главы государства о том, что Ю.Луценко может быть освобожден либо по решению суда касационной инстанции, либо путем помилования.
«Юра не намерен держаться за тюремные стены, это уже проблема Януковича и его Администрации, созданной им системы, каким образом Луценко освободить», - сказала И.Луценко, отметив, что после освобождения ее муж прежде всего займется поправкой своего здоровья, а после будет добиваться в европейских судах реабилитации, «поскольку всем известно и понятно, что он был водворен в тюрьму исключительно по политическим соображениям действующей власти».
И.Луценко также подчеркнула, что «у Юры очень много дел, которые необходимо будет ему сделать для Украины, находясь на свободе».
При этом супруга экс-министра напомнила, что «об аресте Ю.Луценко нам было известно еще в июне-июле 2010 года. Мы тогда приняли решение никуда не выезжать, «собрали сумку» и ждали, когда придут».