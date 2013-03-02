УДАР потребует от Рыбака отозвать иск против Власенко

Об этом в эфире телеканала ТВi заявил народный депутат от «УДАР» Валерий Карпунцов, сообщает пресс-служба политической партии "УДАР Виталия Кличка".

Депутат отметил, что в понедельник, 4 марта, оппозиция поднимет этот вопрос перед спикером на заседании согласительного совета руководителей депутатских фракций парламента. «Мы будем убеждать председателя Верховной Рады отозвать этот иск. Он должен это сделать», - сказал он.

В сообщении пресс-службы говорится, «что представление Рыбака в суд о лишении депутатского мандата Власенко базируется на сфальсифицированном решении регламентного комитета Верховной Рады, поскольку комитет не проводил своего заседания».

В.Карпунцов убежден, что акция против Власенко срежиссирована Партией регионов. «Это делается для того, чтобы лишать оппозиционный лагерь «боевых штыков» и голосов. И я думаю, что это не последняя акция властей по отношению к депутатам от оппозиции», - добавил в эфире депутат.

В. Карпунцов также отметил, если Рыбак не отзовет свой иск в ВАСУ и суд его удовлетворит, то это будет очередным подтверждением существования в Украине выборочного правосудия. «Если на основании сфальсифицированных документов будет принято решение о лишении мандата Сергея Власенко, то это будет доказательством выборочного правосудия, которое уничтожает парламентаризм», - добавил депутат, говорится в сообщении.