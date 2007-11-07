Эксперт считает, что Литвин не контролирует собственный блок
Люди Хмельницкого гнут свое, Фирташа - свое
|Владимир Литвин
В частности, как отметил в интервью УНИАН политолог Алексей ГАРАНЬ, “если проанализировать депутатский корпус Блока ЛИТВИНА, то выходит, что сам ЛИТВИН его, по большому счету, не контролирует”. И именно это, по мнению эксперта, “может быть главной причиной того, что он не осмеливается принять решение примкнуть к демократической коалиции”.
Как отметил А.ГАРАНЬ, “несколько депутатов будущей фракции Блока Литвина контролируются депутатом-“регионалом” ХМЕЛЬНИЦКИМ, на некоторых имеют влияние ФИРТАШ и, вероятно, ПОРОШЕНКО. В то же время близкие к ЛИТВИНУ люди сохранили или получили новые назначения при нынешнем Президенте”. Как считает политолог, “все это будет усиливать центробежные тенденции в его фракции, которую ЛИТВИН не сможет контролировать”.
Потому, по словам эксперта, “рассуждения о «золотой акции» могут оказаться хорошей миной при плохой игре. В конечном итоге, ЛИТВИН может перехитрить сам себя, как это уже бывало в его карьере, а перед фракцией появится угроза развала”.
По мнению А.ГАРАНЯ, “ЛИТВИН надеется, что в условиях неустойчивого большинства ему будет лучше маневрировать между различными лагерями, договариваясь по отдельным голосованиям и повышая тем самым свою роль”. Как считает эксперт, “такую мысль ЛИТВИНУ подбрасывают и некоторые политтехнологи – сторонники «широкой коалиции», рисуя ему даже президентские перспективы на следующих выборах”.
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