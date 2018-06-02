Чем, в конце концов, руководствуется Литвин?

На этот вопрос отвечают политологи и политтехнологи. Алексей Гарань, политолог ЛИТВИН МОЖЕТ САМ СЕБЯ ПЕРЕХИТРИТЬ

Если проанализировать депутатский корпус Блока Литвина, выходит что сам Литвин его, по большому счету, не контролирует. И именно это может быть главной причиной того, что он не осмеливается принять решение примкнуть к демократической коалиции.

Несколько депутатов будущей фракции Блока Литвина контролируются депутатом-“регионалом” Хмельницким, на кое-кого имеют влияние Фирташ и, вероятно, Порошенко. В то же время близкие к Литвину люди сохранили или получили новые назначения при нынешнем Президенте. Все это будет усиливать центробежные тенденции в его фракции, которую он не сможет контролировать.

Потому рассуждения о «золотой акции» могут оказаться хорошей миной при плохой игре. В конечном итоге, Литвин может перехитрить сам себя, как это уже бывало в его карьере, а перед фракцией появится угроза развала.

Литвин надеется, что в условиях неустойчивого большинства ему будет проще маневрировать между разными лагерями, договариваясь относительно отдельных голосований и повышая тем самым свою роль. Такую мысль Литвину подбрасывают некоторые политтехнологи – сторонники «широкой коалиции», рисуя ему даже президентские перспективы на следующих выборах.

Андрей Окара, российский политтехнолог ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗОЛОТО ЛИТВИНА МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В АКЦИИ МММ

Даже если бы Литвин и захотел присоединиться, скажем, к коалиции БЮТ – НУ–НС, то не факт, что это бы у него вышло, достаточно лишь проанализировать состав его «гвардии». Среди киевских политических журналистов бытует мысль, что в этом блоке есть, как в Ноевом ковчеге, всякой политической твари по паре: и люди Фирташа, и люди Порошенко, и люди Хмельницкого (Василия – не Богдана), и друзья Тигипко, и многие другие.

Литвин обнаруживает не хитрый политический расчет профессионального аппаратчика, а недееспособность созданного на деньги разных спонсоров политического механизма. Такой разноцветной командой руководить действительно очень тяжело. Ведь, понятное дело, люди того же Фирташа костьми лягут, чтобы не прошла в премьеры Юлия Тимошенко, которая, как известно, обещала отстранить от газовых потоков «РосУкрЭнерго».

Литвин пытается и в дальнейшем хранить свою «золотую акцию» и маневрировать между разными политическими лагерями, отдельно договариваясь относительно каждого конкретного голосования, потому что понимает, что присоединение к любой коалиции превратит то его «политическое золото» в акцию МММ. Присоединение фракции Блока Литвина к коалиции БЮТ – НУ–НС позиционировало бы эту силу как младшего партнера, от которого в дальнейшем ничего не будет зависеть. Присоединение же литвиновцев к лагерю ПР–КПУ в сознании избирателей имело бы следствия, подобные морозовским.

Василий Стоякин, политолог: СПОНСОРЫ ЛИТВИНА ТРЕБУЮТ ОТ НЕГО НЕ ДОПУСТИТЬ ТИМОШЕНКО К ПРЕМЬЕРСТВУ

Сравнительно с 2006 годом ситуация в Блоке Литвина значительно изменилась. Тогда блок ориентировался на свои внутренние финансовые ресурсы, представленные главным образом Игорем Еремеевым, а также несколькими другими бизнесменами (Гиршфельд, Касьянов, Мхитарян и другие). Этот курс давал возможность сохранять высокую степень независимости и некоторую консолидированность фракции.

Внешние же спонсоры, по меньшей мере, будут требовать от Литвина, чтобы Юлия Тимошенко не стала премьер-министром. Как кажется, договариваться на такой платформе будет совсем невозможно. В конечном итоге, нет никаких гарантий, что Литвин сможет организовать консолидированное голосование своей фракции по любому поводу. Все нынешние разговоры Литвина относительно предложений, которые вроде бы поступают к нему, – одно щедрее другого – и требований к потенциальным учасникам коалиции в действительности имеют лишь одну цель: набить себе цену.

К сожалению, Блок Литвина сейчас наглядно демонстрирует, что провозглашенная Ющенко цель досрочных выборов – победа над политической коррупцией, так и осталась нереализованной. Просто коррупция переползла с уровня отдельных депутатов на уровень глав фракций.

Опросил Валерий Билкун