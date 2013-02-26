Квасневский: команда Януковича убеждена, что можно быть немножко беременным

Об этом, как сообщает радио "Свобода", экс-президент Польши Александр Квасневский сказал в Варшаве во время презентации книги польского политика Павла Коваля «Между Майданом и Смоленском».

«Уже после революции я имел возможность быть с Ющенко во многих местах мира - мы были в Давосе, в Брюсселе, в Вашингтоне. Для него все эти двери были шире открытыми, чем для Валенсы в 90-м году. Кредит доверия к Украине был выше, чем для стран Центрально-Восточной Европы в 1989-1990 годах. Мягко говоря, чтобы не обидеть моих украинских друзей, эти возможности остались неиспользованными, их потеряли », - считает политик.

«Когда речь идет о ныненшней украинской элите, команде Януковича, то я думаю, что там убеждены в том, что можно быть немножко беременным. То есть, для них идеальным решением было бы на 30 процентов находиться в Таможенном союзе, а на 70 - в Евросоюзе », - сказал Квасневский.

Свое выступление во время презентации Квасневский завершил такими словами: «Я действительно считаю, что будущее Украины будет решать будущее Европы, и это не преувеличение».