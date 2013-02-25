Янукович не против, чтобы Кокс и Квасневский приезжали еще

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с Президентом Европейского Совета Германом Ван Ромпеем и Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем Баррозу пресс-конференции в Брюсселе.

"Я подтвердил свою поддержку ее дальнейшей работы", - сказал В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, в совместном заявлении по итогам 16-го саммита Украина-ЕС, согласованном сегодня в Брюсселе, лидеры Украины и ЕС выразили поддержку Мониторинговой миссии Европарламента под руководством П.Кокса и А.Квасневского и подчеркнули важность верховенства права.

Справка УНИАН. В мае 2012 года Президент Европарламента Мартин Шульц и премьер-министр Украины Николай Азаров договорились о создании специальной Мониторинговой миссии Европарламента под руководством П.Кокса и А.Квасневского по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

Миссия Европарламента работает с июня 2012 года.