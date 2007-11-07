Социалисты просят журналистов не выдавать желаемое за действительное

Киевский городской комитет Соцпартии Украины не принимал решения о персональной ответственности руководства партии за неудачу на парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый секретарь Киевского городского комитета Соцпартии, народный депутат Николай ДАНИЛИН сегодня журналистам.

"Киевские социалисты не делали выводов относительно персональной ответственности руководства СПУ за неудачу на выборах. Такую оценку должен дать съезд партии", - сказал Н.ДАНИЛИН.

По его словам, на недавней конференции Киевского горкома СПУ состоялась дискуссия относительно результатов избирательной компании для СПУ. “Звучали разные мнения, разные оценки. Возможно, иногда резкие, но справедливые. Однако постановление, которое мы тогда приняли, содержит вполне конкретные замечания относительно неудовлетворительных результатов партии на внеочередных парламентских выборах. В том числе - замечания и предложения к руководству партии", - подчеркнул он.

Н.ДАНИЛИН также призвал средства массовой информации «не передергивать факты и не выдавать желаемое за действительное”. “Мы прекрасно понимаем, что журналисты любят “жареные” факты. Но иногда в погоне за “горяченьким” теряется не только объективность, но и настоящее содержание событий, которые происходят в действительности”, - сказал первый секретарь Киевского городского комитета СПУ.