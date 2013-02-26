Яворивский предлагает парламенту запретить рекламу Таможенного союза

Текст документа обнародован на официальном сайте Верховной Рады.

В проекте постановления отмечается, что законом "Об основах внутренней и внешней политики" предусмотрена интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью приобретения членства в Европейском Союзе. «Однако, вопреки этому, по всей Украине навязывается идея вступления Украины в Таможенный союз, ради чего Украина должна пожертвовать частью своего суверенитета», - говорится в документе.

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Ввиду того, что членство в Таможенном союзе не соответствует конституционным принципам участия в международных экономических сообществах, предлагается запретить политическую рекламу Таможенного союза в Украине как носящую антигосударственный характер, противоречащую Конституции Украины и Закону Украины "Об основах внутренней и внешней политики".

Кроме того, В.Яворивский предлагает установить, что органы местного самоуправления должны обязать владельцев носителей рекламы в течение одного месяца со дня принятия этого постановления снять рекламу Таможенного союза и учесть положения этого постановления в своей последующей деятельности.