Путин уверен, что интеграцию на постсоветском пространстве не остановить
Президент России Владимир Путин уверен, что интеграцию на постсоветском пространстве не остановить, несмотря на "окрики со стороны".
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.Путин заявил на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности России, посвященном итогам работы спецслужбы в 2012 году.
«Мы слышали ряд недавних, откровенно скажу, нервозных, откровенно раздраженных высказываний относительно интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Отнесем их на счет эмоциональной риторики этих политиков. Тесная интеграция – это объективный общемировой процесс. И никакими окриками, одергиваниями он остановлен, в том числе и на наших территориях, быть не может», - сказал В.Путин.
При этом он отметил, что Россия сталкивается с попытками затормозить интеграционную работу.
По его словам, здесь могут быть использованы самые разные инструменты давления, включая механизмы так называемой «мягкой силы».
В.Путин подчеркнул, что суверенное право России и ее партнеров выстраивать и развивать свой интеграционный проект должно быть надежно защищено.
«Прошу здесь действовать в тесном контакте с вашими коллегами и партнерами из Беларуси, Казахстана и других стран, которые участвуют в тех или иных интеграционных процессах», - сказал он.
Кроме того, В.Путин подчеркнул, что любое прямое или косвенное вмешательство в российские внутренние дела, любые формы давления на Россию, на российских союзников и партнеров недопустимо.
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Как сообщал УНИАН, 6 декабря 2012 года на то время госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что подавление оппозиционных настроений в странах Восточной Европы и Средней Азии может привести к новой «советизации» этих государств. По ее словам, процесс «советизации» может быть представлен под такими названиями, как «Таможенный союз» и «Евразийский союз». «Нельзя допустить ошибку. Мы знаем, что является целью, и мы пытаемся найти эффективный способ замедлить или предотвратить этот процесс», - заявила Х.Клинтон.