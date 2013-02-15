Путин уверен, что интеграцию на постсоветском пространстве не остановить

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.Путин заявил на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности России, посвященном итогам работы спецслужбы в 2012 году.

«Мы слышали ряд недавних, откровенно скажу, нервозных, откровенно раздраженных высказываний относительно интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Отнесем их на счет эмоциональной риторики этих политиков. Тесная интеграция – это объективный общемировой процесс. И никакими окриками, одергиваниями он остановлен, в том числе и на наших территориях, быть не может», - сказал В.Путин.

При этом он отметил, что Россия сталкивается с попытками затормозить интеграционную работу.

По его словам, здесь могут быть использованы самые разные инструменты давления, включая механизмы так называемой «мягкой силы».

В.Путин подчеркнул, что суверенное право России и ее партнеров выстраивать и развивать свой интеграционный проект должно быть надежно защищено.

«Прошу здесь действовать в тесном контакте с вашими коллегами и партнерами из Беларуси, Казахстана и других стран, которые участвуют в тех или иных интеграционных процессах», - сказал он.

Кроме того, В.Путин подчеркнул, что любое прямое или косвенное вмешательство в российские внутренние дела, любые формы давления на Россию, на российских союзников и партнеров недопустимо.

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Как сообщал УНИАН, 6 декабря 2012 года на то время госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что подавление оппозиционных настроений в странах Восточной Европы и Средней Азии может привести к новой «советизации» этих государств. По ее словам, процесс «советизации» может быть представлен под такими названиями, как «Таможенный союз» и «Евразийский союз». «Нельзя допустить ошибку. Мы знаем, что является целью, и мы пытаемся найти эффективный способ замедлить или предотвратить этот процесс», - заявила Х.Клинтон.