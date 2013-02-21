«Батькивщина» призывает большинство подписать заявление о евроинтеграции

Как сообщает пресс-служба Объединенной оппозиции «Батькивщина», заявление уже подписал 171 народный депутат.

«Обращаемся к депутатам от Партии регионов с требованием продемонстрировать свою настоящую позицию относительно евроинтеграции и подтвердить свои выступления и обещания Януковича подписями под заявлением Верховной Рады», - подчеркнули в оппозиции.

В заявлении Верховная Рада обещает обеспечить выполнение рекомендаций по подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, изложенных в резолюциях Европейского Парламента и заключениях Совета ЕС, одобренных 10 декабря 2012 года на заседании министров иностранных дел государств-членов ЕС. Кроме того, Верховная Рада будет способствовать полному выполнению согласованных с Европейским Союзом мер, прежде всего в рамках Повестки дня ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и Плана действий о либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины и обеспечит ратификацию изменений в Соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз.

Верховная Рада Украины также призывает Европейский Союз и его государства-члены, как только украинская сторона продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в трех сферах, определенных в заключениях Совета ЕС и выполнит необходимые внутренние процедуры, обеспечить безотлагательное подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, предусмотрев возможность предварительного, еще до завершения процесса его ратификации всеми странами-членами ЕС, применения отдельных его положений, в частности о создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.