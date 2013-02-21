Ефремов рассказал, что делали на переговорах с оппозицией Арбузов и Клюев

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, А.Ефремов сказал: “Арбузов, как закрепленный от Кабинета министров, довольно часто присутствует на заседаниях, которые проводятся у руководителя парламента, и его в обязанности вообще-то входит присутствие на этих совещаниях и на согласительных советах”.

Относительно А.Клюева, А.Ефремов отметил, что в обязанности секретаря СНБО входит контроль за работой государственных учреждений. “Тем более за процессами, которые на грани государственной безопасности”, - добавил А.Ефремов.

Соответственно, по его словам, присутствие С.Арбузова и А.Клюева в ВР “обусловлено их должностными обязанностями и ответственностью”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 февраля, лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк отметил, что два дня назад, по сути, оппозиция практически договорилась с большинством о том, что парламент голосованием руками примет закон об изменениях к Регламенту ВР, которые сделают невозможным голосование депутатов за своих коллег. «Но здесь появился Клюев», - отметил он. “Появился он с одной целью - по нашей информации, он убедил Виктора Януковича, что нужна дестабилизация, что не нужно идти на личное голосование, потому что в случае личного голосования фракция Партии регионов теряет большинство в парламенте и теряет возможность результативно голосовать”, - заявил А.Яценюк.

7 февраля А.Ефремов сообщил, что С.Арбузов три дня пытается убедить оппозицию разблокировать работу Верховной Рады, чтобы принимать предложенные правительством законопроекты.

Напомним, с 4 февраля депутаты от оппозиции заблокировали работу ВР, требуя обеспечить персональное голосование депутатов.