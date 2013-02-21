Онищук: парламентская оппозиция должна расширить список требований

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Онищука, комментируя ход переговоров по разблокированию работы Верховной Рады, эксперт сказал, что в повестке дня переговоров отсутствуют важные для страны и общества законы, способные повлиять на перспективы развития государства и обеспечение ее прогресса.

«Среди них – принятие нового избирательного закона с введением 100-процентной пропорциональной системы выборов с открытыми региональными партийными списками; внесение изменений в Закон «О всеукраинском референдуме», а именно – исключение из него неконституционных и юридически сомнительных положений; разработка и принятие нового закона о прокуратуре как составной реформы криминальной юстиции; улучшение законодательного регулирования отношений в сфере предотвращения и противодействия коррупции через внесение изменений и дополнений в одноименный закон; надлежащее выполнение Верховной Радой своих полномочий по обеспечению функционирования местного самоуправления в Киеве, в частности назначение в конституционные сроки выборов киевского городского головы и депутатов в Киевский городской совет», - подчеркнул президент Института правовой политики.

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По словам Н.Онищука, в «списке Фюле» есть и рекомендация о внесении изменений в действующий Уголовный кодекс в направлении гуманизации и декриминализации ряда статей относительно должностных преступлений.

Таким образом, по мнению экс-министра юстиции, оппозиция должна была бы расширить список требований к большинству. «Ведь проблема неличного голосования интересует общество намного меньше, чем актуальные проблемы развития собственной страны, которые должны обеспечить гражданам достойные условия их жизни, правовую определенность, уверенность и защищенность», - отметил Н.Онищук.