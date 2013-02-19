Нынешнее блокирование ВР - третье по продолжительности с 2000 года

Об этом пишет Тиждень.ua.

Блокирование трибуны ВР представителями ПР и КПУ, которые тогда были в оппозиции, началось 18 января 2008-го и было вызвано их требованием к Арсению Яценюку, который тогда был председателем Рады, отозвать письмо о присоединении Украины к плану действий относительно членства в НАТО.

Блокирование работы парламента длилось тогда до 6 марта.

Второй по продолжительности блокировкой ВР обязана опять же Партии регионов. С 27 июня по 6 июля 2006 года фракция ПР блокировала сессионный зал ВР, требуя избирать спикера путем тайного голосования и выступая против голосования за кандидатуры премьера и спикера в одном пакете. Тогда блокирование завершилось заключением так называемой "антикризисной коалиции", в которую из "оранжевого большинства" перешли члены СПУ под руководством Александра Мороза.

Нынешнее блокирование парламента - третье по продолжительности. Оно началось 5 февраля, то есть длится уже 11 рабочих дней. Оппозиция требует обеспечения персонального голосования депутатов.

Как сообщал УНИАН, сегодня народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык заверил, что большинство достигло договоренности с оппозицией, и завтра, 20 февраля, Верховная Рада заработает.