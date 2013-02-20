В ПР хотят, чтобы оппозиция открыла карты в присутствии СМИ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Регламентного комитета ВР Владимир Макеенко, отвечая на вопрос журналистов по поводу того, что оппозиция накануне согласовала свой вариант изменений в закон о регламенте.

“Я как председатель Регламентного комитета в Комитете его официально поданным не видел”, - сказал он.

В.Макеенко отметил, что хочет, чтобы эти предложения увидели “все вместе” в присутствии СМИ.

Кроме того, он сказал, чтобы для того чтобы рассмотреть предложенные изменения, нужно открыть сессию ВР.

“Дальше идем на Комитет, вносим в регламент изменения, которые наработала оппозиция, и наши есть предложения, вносим в зал”, - сказал В.Макеенко.

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Как сообщалось, три оппозиционных фракции – «Батькивщина», «Свобода» и «УДАР» - согласовали текст изменений в регламент ВР, которые они готовы поддержать, и передали его сегодня спикеру парламента.

Накануне руководители этих фракций сообщили, что в соответствующем законопроекте должны быть такие пункты: карточки отсутствующих на заседании ВР депутатов на основании письменной регистрации изымаются и блокируются. Если же карточкой такого депутата все же проголосовали, то на голосование ставится вопрос об удалении депутатов из зала на несколько заседаний - и того, кто проголосовал, и того, за кого это было сделано. В соответствии с законопроектом, для положительного решения будет достаточно 150 голосов депутатов.

Также в проекте должна быть предусмотрена норма о том, что во время блокирования трибуны парламента депутаты не будут получать зарплату.

По словам лидера фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка, самым главным положением законопроекта должно быть то, что закон, за который проголосовали карточкой отсутствующего депутата, председатель ВР не имеет права подписывать, а должен ставить на переголосование поднятием рук.

Лидеры оппозиционных фракций подчеркнули, что до согласования положений проекта закона оппозиция будет продолжать блокирование работы парламента.