2 дня Янукович будет говорить с президентами Польши и Словакии об ассоциации

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, в рамках визита состоятся украинско-польские переговоры на высшем уровне, а также трехсторонняя встреча В.Януковича с Президентом Польши Б.Коморовским и Президентом Словакии Иваном Гашпаровичем.

Во время переговоров приоритетное внимание будет уделено теме европейской интеграции Украины, прежде всего подготовке к Саммиту Украина-ЕС и заключению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

В повестке дня также вопросы активизации сотрудничества в региональных форматах в Центрально-Восточной Европе, в частности, участия Украины в совместных мероприятиях стран «Вышеградской четверки».

Кроме этого, предусматривается обсудить тематику трансграничного взаимодействия, углубления торгово-экономического сотрудничества, сотрудничества в сферах энергетики и транспорта, развития культурно-гуманитарных связей.