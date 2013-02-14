У Балоги говорят, что Рыбак пошел против воли Рады

В партии «Единый Центр» считают, что обращением в Конституционный Суд относительно полномочий народных депутатов Павла Балоги и Александра Домбровского председатель Верховной Рады Владимир Рыбак реализует сценарий власти по нивелированию роли парламента как самостоятельного законодательного органа.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении «Единого Центра».

«Таким решениям спикер парламента пошел против воли депутатского корпуса и занял угодническую позицию по отношению к заказчикам расправы над независимыми депутатами. Последствиями такого шага В.Рыбака может стать превращение парламента из самостоятельного органа власти в послушную исполнительную структуру, которая будет легализовать незаконные политические решения», - подчеркивается в документе.

В «Едином Центре» считают, что действия председателя Верховной Рады в сложившейся ситуации ставят под сомнение его способность отстаивать интересы парламента и возможность дальнейшего пребывания на должности.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Высший административный суд Украины лишил П.Балогу и А.Домбровского депутатских полномочий.

Основанием для такого решения ВАСУ стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Юрия Кармазина, который заявил о фальсификациях выборов в округах № 11 (Винницкая область) и № 71 (Закарпатская область).

Высший административный суд своим решением обязал ЦИК провести повторные выборы в этих округах.

Сегодня. 14 февраля, В.Рыбак сообщил, что направил в Конституционный Суд представление относительно соответствия Основному Закону решения ВАСУ о лишении народных депутатов П.Балоги и А.Домбровского полномочий.