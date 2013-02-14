Суд завершил допрос свидетеля по делу об убийстве Щербаня

Обвиняемой по делу является экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, О.Царевич закрыла заседание суда.

“Все участники заседания реализовали свое право на вопросы. Судебное заседание объявляется закрытым”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко преднамеренного убийства Е.Щербаня из корыстных побуждений.

13 февраля в Апелляционном суде Киева начался допрос жителя Донецка И.Марьинкова, который является свидетелем по делу об убийстве народного депутата Е.Щербаня.

Справка УНИАН. Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности, убийство председателя НБУ Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 человек. Трое из них осуждены к пожизненному заключению, остальные - к лишению свободы на срок от 11,5 до 15 лет.

П.Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня.

15 сентября 2012 года экс-майор Николай Мельниченко на своей странице в Facebook написал, что бывший премьер-министр П.Лазаренко в 1996 году организовал убийство Е.Щербаня, а Ю.Тимошенко и партнер П.Лазаренко по бизнесу Петр Кириченко якобы оплатили услуги киллера.