Свидетель по делу Щербаня решил, что «правда должна восторжествовать»

Свидетель по дело об убийстве в 1996 году в Донецке народного депутата, бизнесмена Евгения Щербаня Игорь Марьинков заявляет, что показания о причастности к убийству бывших премьер-министров Павла Лазаренко и Юлии Тимошенко решил дать, потому что «правда должна восторжествовать».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.Марьинков сказал сегодня во время перекрестного допроса в Апелляционном суде Киева при участии следователя-судьи Печерского районного суда столицы Оксаны Царевич.

По словам И.Марьинкова, в 2003 году во время процесса над киллерами из банды Евгения Кушнира, убившими Е.Щербаня, он давал показания, однако не упоминал ни фамилии П.Лазаренко, ни фамилии Ю.Тимошенко.

«Не было необходимости упоминать о Тимошенко», - сказал И.Марьинков.

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На уточняющий вопрос защитника Сергея Власенко, почему сейчас он решил дать такие показания, свидетель ответил: «Ну, правда когда-то, я думаю, должна восторжествовать... Щербань, кстати, тоже был не святым человеком».

Вместе с тем, отвечая на вопросы С.Власенко, И.Марьинков сказал, что не был лично знаком ни с Ю.Тимошенко, ни с П.Лазаренко, в момент оплаты убийства не присутствовал, платежных документов не видел, а все, что происходило вокруг заказа убийства Е.Щербаня, знает исключительно со слов Е.Кушнира.

Также И.Марьинков сообщил суду, что в 1999 году был задержан за незаконную перевозку оружия, однако в ходе следствия следователь Генпрокуратуры стал допрашивать его, в том числе и по делу об убийстве Е.Щербаня. Однако, как подчеркнул свидетель, данные им показания о Ю.Тимошенко и П.Лазаренко «почему-то не воспринимались следователем и в протокол не заносились».

В данное время в судебном заседании объявлен получасовой технический перерыв, после которого суд продолжит допрос свидетеля.