Янукович в Туркменистане открыл мост, «соединяющий сердца»

Как передает корреспондент УНИАН, церемония открытия моста состоялась в рамках государственного визита В.Януковича в Туркменистан.

“Уверен, что открытие автомобильного движения по этому мосту будет иметь огромное значение не только для народнохозяйственного комплекса Туркменистана, но и для тесной интеграции в мировые транспортные коридоры, для создания исторического Великого шелкового пути. Мосты - одна из самых древних форм архитектуры. С незапамятных времен они объединяют то, что было разделено природой. В этом контексте я вижу особое символическое значение нового моста, который соединил не только два берега Амударьи, но и сердца украинских и туркменских партнеров”, - сказал В.Янукович.

В свою очередь Г.Бердымухамедов поблагодарил Украину за строительство моста длиной около полутора километров и за тот вклад, который внесла Украина в развитие Туркменистана.

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«Туркменистан и Украина — это давние друзья, открытые друг другу. У наших государств имеется огромный потенциал, опыт экономического и гуманитарного сотрудничества», - сказал Г.Бердымухамедов.

Он подчеркнул, что сооружение моста - это не первый проект, который Украина реализовала в Туркменистане. В частности, по славам Г.Бердымухамедова, Украина и Туркменистан претворяют в жизнь десятки совместных проектов в нефтегазовой промышленности, сферах строительства и культуры.

Справка УНИАН. Автодорожный мост через реку Амударью между городами Атамурат и Киркичи построен украинской компанией «Альтком», строительство началось в 2010 году. Мост является одним из элементов международного транспортного коридора Восток — Запад, который воссоздает Великой шелковый путь.