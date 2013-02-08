Эксперт: Украине надо успеть с выполнением требования ЕС к началу лета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В.Чалый отметил, что, исходя из жестких заявлений комиссара Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле в ходе визита в Киев, ноябрь является последним сроком для выполнения Украиной своих обязательств.

«Четкий месседж: дедлайн - ноябрь месяц. Очевидно, что после этого, судя по жесткой позиции ЕС, дальше соглашение в такой форме уже рассматриваться не будет», - сказал експерт.

В то же время, по мнению В.Чалого, дедлайн наступит намного раньше, так как для того, чтобы получить мандат стран ЕС на подписание Соглашения об ассоциации и провести его через бюрократические процедуры ЕС, нужно время. «Реально - это конец весны - начало лета, позже это уже будет технически невозможно», - сказал он.

Он также отметил, что в Евросоюзе сейчас рассматривается вариант, чтобы одновременно с получением мандата стран на подписание Соглашения было решение о его имплементации и вхождении в обязательную правовую стадию части Соглашения, которая касается зоны свободной торговли и которая не требует отдельного согласия стран ЕС.

«Соглашение, по моим оценкам, в случае подписания, уже будет действовать процентов на 80%», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы относительно Украины, в которых заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Киевом до Вильнюсского саммита “Восточного партнерства” (ноябрь 2013 года) при условии прогресса в противодействии избирательному правосудию, устранении недостатков, выявленных во время парламентских выборов 28 октября 2012 года, а также дальнейшего прогресса в реформах, определенных Повесткой дня ассоциации.