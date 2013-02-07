Завтра состоится встреча Януковича и Фюле

В пятницу, 8 февраля, в 10:30 Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с Комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном Фюле.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства. Встреча состоится в помещении Администрации Президента Украины (ул. Банковая, 11). Аккредитация представителей СМИ продолжается до 9:30 8 февраля по тел.: +380 (44) 255-68-00 +380 (50) 621-76-97.

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