Генпрокуратура призывает Тимошенко и оппозицию не искажать слов Пшонки

Генеральная прокуратура Украины призывает оппозиционеров, в том числе и экс-премьер-министра Юлию Тимошенко, «прекратить спекулировать на словах генпрокурора Виктора Пшонки из-за незнания или же непонимания требований действующего законодательства».

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Генпрокуратуры.

Во-первых, как отмечается в заявлении, во время пресс-конференции 18 января 2013 года генеральный прокурор заявил, что следствие, в рамках действия нового Уголовного процессуального кодекса, после завершения ряда следственных действий получило достаточно доказательств для того, чтобы вручить сообщение о подозрении осужденной Ю.Тимошенко в совершении таких преступлений, как организация убийства народного депутата Е.Щербаня и организация расхищения чужих средств в сумме почти 3 млрд. грн. «Что и было сделано», - добавили в пресс-службе.

В.Пшонка также сообщил, что следствие в рамках досудебного уголовного расследования после вручения сообщения о подозрении намерено допросить и саму Ю.Тимошенко, отметили в пресс-службе.

Кроме того, генпрокурор разъяснил требования нового УПК, которые предусматривают возможность следователя вручить сообщение о подозрении лицу, если у него есть для этого достаточно оснований.

”Отмечаем, что защита Ю. Тимошенко и сама заключенная и подозреваемая в совершении преступлений пытаются либо сознательно, либо несознательно перекрутить слова генерального прокурора Украины, вырвав их из контекста, с целью декларации очередных политических заявлений”, - подчеркнули в ГПУ.

В пресс-службе заверяют, что «к сути дела и процессуальным действиям следователей подобные провокационные утверждения окружения Ю.Тимошенко не имеют никакого отношения, а ее так называемые «требования» основываются исключительно на нежелании появиться перед судом ни в одном из уголовных дел, где ей предъявлено обвинение или же подозрение».

”Подчеркиваем, что все действия следователей и Генеральной прокуратуры Украины в рамках расследования уголовных дел против Ю.Тимошенко являются законными и отвечают требованиям нового уголовного процессуального законодательства Украины. Также отмечаем, что только суд после судебного рассмотрения уголовных дел по существу будет определять меру виновности или же невиновности Ю.Тимошенко”, - говорится в заявлении.

Как сообщалось, Ю.Тимошенко требует, чтобы генпрокурор В.Пшонка публично опроверг свое заявление о завершении следствия по делу Е.Щербаня и отозвал подозрение в совершении преступления либо предоставил защите все материалы дела.

По словам защитника Ю.Тимошенко Сергея Саса, защите Ю.Тимошенко не предоставляют всех материалов по делу об убийстве Е.Щербаня.

«До сих пор защита не имеет возможности ознакомиться с материалами дела, в первую очередь по допросам свидетелей», - сказал защитник и объяснил, что речь идет о протоколах якобы допросов свидетелей, которые легли в основу предъявления обвинения.

«Либо генеральный прокурор опровергнет утверждение, что дело закончено и отзовет подозрение о совершении преступления, либо предоставит возможность защите и Юлии Тимошенко лично знакомиться с материалами дела», - подчеркнул С.Сас.