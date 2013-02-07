Регионалы предлагают оппозиции голосовать два дня в неделю

Партия регионов предложила оппозиции свой способ персонального голосования в Раде.

Издание «Коммерсант-Украина» проанализировало "мировое соглашение" в виде меморандума, предлагаемое большинством в качестве решения политического кризиса.

Меморандум "О взаимодействии депутатских фракций по вопросам организации работы Верховной рады" занимает одну страницу печатного текста и состоит всего из трех пунктов. Первые два довольно декларативны. Так, фракции обязуются "объединить усилия для обеспечения публичности, прозрачности и предсказуемости деятельности парламента", выполнять "определенные законом этические правила поведения", а также гарантировать рассмотрение законопроектов. Кроме того, народные депутаты обещают участвовать в заседаниях Рады, своевременно регистрироваться в зале, обсуждать законопроекты и голосовать за них.

Третий пункт носит более конкретный характер. Согласно документу, Владимиру Рыбаку предлагается создать рабочую группу из числа представителей парламентских фракций, которая за 30 дней с момента подписания меморандума должна выработать поправки в закон "О регламенте Верховной рады". А именно — "уточнить способы фиксации результатов голосования на пленарных заседаниях и права председательствующего на заседании Верховной рады". "В частности, предоставление (председательствующему) права блокировать электронные карточки народных депутатов, которые по данным письменной и электронной регистрации отсутствуют на пленарном заседании",— сказано в меморандуме. Кроме того, представители Партии регионов предлагают оппозиции определить вторник и четверг днями, когда будут проводиться заседания Рады "для принятия решений".

Представители оппозиции должны ответить на предложение Партии регионов сегодня в 10.00 на совещании лидеров фракций, которое состоится у спикера.

Между тем вчера в кинотеатре "Зоряный" состоялось закрытое заседание совета фракции Партии регионов при участии премьер-министра, главы партии Николая Азарова и спикера Владимира Рыбака. В ходе заседания его участники обсудили разные варианты разблокирования работы парламента. Об одном из них журналистам рассказал председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов. "Если трибуна будет заблокирована, мы будем убеждать их (оппозицию) в том, что это не метод решения вопроса. Но если они продолжат действовать таким образом, будем искать пути решения этой проблемы. Хотя не думаю, что устраивать бойню в сессионном зале с чемпионом мира по боксу (Виталием Кличко) — лучший выход",— заявил Ефремов. По его словам, народные депутаты высказывали "разные предложения", но в руководстве партии "хотели найти какое-то разумное решение и не устраивать в зале эффекты, которые бы наносили вред имиджу нашего государства".

Впрочем, большинство участников мероприятия были настроены более радикально. "Мы придем на работу в четверг и пятницу, а потом поедем в округа. Если до 19 февраля Верховная рада не будет разблокирована, мы быстро восстановим ее нормальную работу,— заявил первый заместитель главы фракции Партии регионов Михаил Чечетов.— Опыт приведения бездельников в чувство у нас есть! Когда ратифицировались "харьковские соглашения", вспомните, как мы спокойно и интеллигентно справились. После этого оппозиционеры еще полгода боялись подходить к трибуне!"

В оппозиции готовы к силовому варианту развития конфликта. "Мы еще вчера (во вторник) заявили "регионалам": хотите захватить президиум — захватывайте! Мы его отобьем! Если Партия регионов примет силовой сценарий решения этой проблемы, мы тоже примем этот вариант!" — сказал Арсений Яценюк, добавив, что Владимиру Рыбаку "проще было бы подписать распоряжение (о введении сенсорной кнопки)".