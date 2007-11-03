Литвина уже тошнит, когда начинают говорить о коалиции

Лидер Народной партии Украины и одноименного блока Владимир ЛИТВИН назвал политическую ситуацию в Украине «расхристанной» и призвал однопартийцев выработать позицию относительно участия в будущей парламентской коалиции. Об этом он заявил в субботу в Житомире, выступая перед делегатами XII отчетно - избирательной конференции Житомирской областной организации Народной партии.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЛИТВИН считает, что причина кроется в попытке политиков решить какую-либо проблему не на основе законов, а на основе договоренностей.

«Если характеризовать сегодняшнюю политическую ситуацию в Украине, то я бы сказал, что она расхристанная, и страна разбалансированная. Свести ее будет невозможно, поскольку в нас какую-либо проблему пытаются решить традиционно - не на основе законов, а на основе договоренностей», - отметил он и добавил, что в вопросе коалиции «народникам» нужно будет выработать собственную позицию.

«Меня лично тошнит, когда опять начинают говорить о коалиции и о том, с кем кто и против кого будет дружить, поскольку люди не голосовали за коалицию, а голосовали за политические силы. Я уважаю выбор людей», - сказал лидер Народной партии.

Он убежден, что вся проблема коалиции - это проблема того, кто станет премьер-министром.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что не «воспринимает постановки вопроса о присоединении Блока Литвина к парламентской коалиции».

«Мы можем принимать участие в создании коалиции, но не во вхождении в коалицию», - сказал он и прибавил, что ни «с одним политиком во время встреч и консультаций не ставил вопрос о должности, однако говорил о существовании этических норм».

«Если политики хотят формировать коалицию, то они должны пригласить людей, вовлечь их в рабочую группу, которая могла бы сформулировать принципы, на которых будет базироваться коалиция», - уточнил В. ЛИТВИН.

По его словам, он и его однопартийцы «готовы принять участие в такой работе, прежде всего для того, чтобы воспользоваться какой-либо возможностью задекларировать свои принципы».

«Но нас призывают присоединиться к коалиции, тогда нам что-то отдадут, включая должность спикера. Скажу честно, не хочу я быть спикером», - сказал В.ЛИТВИН.

Он напомнил делегатам конференции о необходимости выполнения обещаний, которые Блок Литвина давал избирателям на досрочных выборах в парламент, а также на необходимости его политической силы «заходить в Верховную Раду и начинать работать, поскольку избиратели не уполномочивали политиков быть ни в оппозиции, ни в коалиции, а уполномочили их работать в парламенте».