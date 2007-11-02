Луценко ответил Черновецкому

Юрий Луценко не собирается завтра соревноваться в беге с Леонидом Черновецким.

«Сначала я предлагаю Леониду Черновецкому перед забегом пройти допинг-контроль: сдать анализы на алкогольную и наркотическую зависимость», – так ответил Юрий Луценко на предложение мэра Киева совместно пробежать кросс на дистанцию 5 км 3 ноября на СК «Олимпийский», сообщает пресс-служба «Народной Самообороны».

Также Юрий Луценко посоветовал Леониду Черновецкому не перерывать свои тренировки в забегах – после задержания Александра Волконского (Шахова) в Швейцарии, главного подозреваемого в выстраивании аферы с «Элита-центр», легкоатлетическая подготовка ему понадобится. Тем более что экстрадиция главного подозреваемого – этот вопрос времени. Ведь после формирования демократической коалиции в Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру Украины придет команда, которая ускорит раскрытие уголовного дела по «Элита-центр».

«Для Черновецкого показательным должен стать пример Волконского, который, очевидно, небрежно относился к беговым тренировкам», – отметил Юрий Луценко.

Обком