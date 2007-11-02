Черновецкий сожалеет, что Луценко ”занимается невольным мочеиспусканием”

Мэр Киева Леонид Черновецкий предлагает Юрию Луценко в субботу, 3 ноября в 12.00 пробежать с ним кросс в 5 километров на стадионе НСК "Олимпийский".

Непременным условием Леонид Черновецкий считает присутствие представителей СМИ, пишет газета "Крещатик".

Черновецкий напоминает, что находится в прекрасной физической форме, поскольку он ведет исключительно здоровый образ жизни, как этого требует его должность и большая умственная работа.

"Завтра в присутствия журналистов я готов доказать, что недавно сделанное мной предложение Юрию Луценко не является голословным. Я глубоко сожалею, что часто политические выскочки вместо улучшения жизненного уровня как киевлян, так и жителей всей страны, занимаются то истерической демагогией, то невольным мочеиспусканием", - заявил мэр.

"Если Юрий Луценко будет завтра в трезвом состоянии, пусть попробует обогнать меня на стадионе", - заявил он.

Украинская правда