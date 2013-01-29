В ГПУ жалуются, что Власенко их игнорирует

Начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины Андрей Курысь заявляет, что до сих пор никакого ходатайства от адвокатов бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко не поступало.

Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

«В частности, ходатайство о получении материалов уголовного дела поступило к нам только сегодня. Оно будет рассмотрено в установленный законом срок, а материалы соответственно будут предоставлены защите», - сказал он.

Кроме этого А.Курысь сообщил, что защитники Ю.Тимошенко до этого времени не выразили желания принимать участие в следственных действиях с Ю.Тимошенко.

«После того, как Ю.Тимошенко было вручено, в соответствии с нормами нового УПК, сообщение о подозрении, С.Власенко ни разу не прибыл по приглашению Генеральной прокуратуры для участия в следственных действиях с Ю.Тимошенко», - сказал он.

По его словам, следствие заинтересовано в проведении следственных действий по Ю.Тимошенко, однако со стороны адвокатов подозреваемой такой заинтересованности нет.

Также начальник Главного следственного управления заявил, что защита Ю.Тимошенко голословно обвиняет следствие в каких-то нарушениях, которых следствие не допускает.

«Заявление С.Власенко о якобы невозможности завершения следственных действий по этому уголовному делу без допроса Ю.Тимошенко является голословным. Поскольку быть допрошенной, давать показания по делу это право, но не обязанность подозреваемой. Кроме того, следствие еще продолжается», - заявил он.

Также А.Курысь отметил, что адвокат Александр Плахотнюк с сегодняшнего дня допущен к участию по делу.

«Несмотря на то, что о кандидатуре А.Плахотнюка в качестве своего защитника Ю.Тимошенко заявила еще 24 января, однако документы, которые он обязан был предоставить для допуска к делу в качестве адвоката, он предоставил следователю почему-то только сегодня», - сказал он.

А.Курысь подчеркнул, что адвокаты Ю.Тимошенко от правовых методов ведения защиты переходят к политическим и необоснованным.

«Их рассуждения о свидетелях по делу выглядят как гадание на кофейной гуще. Я еще раз подчеркну, что оценка всем показаниям свидетелей, которые есть по делу, будет дана судом во время открытого судебного рассмотрения», - подчеркнул прокурор.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января, защитники экс-премьер-министра Украины Александр Плахотнюк и Сергей Власенко заявили, что до сих пор не получили доступа к материалам дела, по которому Ю.Тимошенко на основании фальсифицированных доказательств выдвинуто обвинение в причастности к убийству в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.

А.Плахотнюк сказал: "Сегодня уже 29 января, одиннадцатый день с момента вручения Ю.Тимошенко сообщения о подозрении, защита не получила материалов дела. Защита не получила доступа к тем материалам, об ознакомлении с которыми говорил генеральный прокурор Виктор Пшонка на своей пресс-конференции. То есть ни Ю.Тимошенко, которая неоднократно обращалась с таким заявлением к следователям о предоставлении материалов для ознакомления, ни защита этой возможности не получила. Поэтому не понятно, завершилось расследование этого дела или нет".

*** Народный депутат Е.Щербань был расстрелян 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка по прибытии из Москвы. В 2001 году в Москве был задержан гражданин России Вадим Болотских, который признался не только в убийстве Е.Щербаня, но и еще нескольких донецких бизнесменов. В частности, он рассказал, что убийства осуществлялись по распоряжению Евгения Кушнира, на счету банды которого было 27 убийств и 17 покушений на убийство. В апреле 2003 года Апелляционный суд Луганской области осудил В.Болотских к пожизненному заключению за убийство Е.Щербаня.

Сын Е.Щербаня Руслан в апреле 2012 года заявил, что передал Генпрокуратуре документы о возможной причастности экс-премьера Ю.Тимошенко к убийству отца. Генеральный прокурор В.Пшонка сказал, что "у следствия есть много вопросов к Юлии Тимошенко" по делу об убийстве Е.Щербаня.