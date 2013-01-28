Попов уговорил власть подкинуть денег Киеву

Председатель КГГА Александр Попов заявляет, что в результате длительных переговоров исполнительной власти столицы с правительством удалось выйти на принципиальные договоренности об увеличении объема средств, необходимых для финансирования столичных нужд.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в связи с достигнутыми договоренностями госадминистрация предложит депутатам Киевсовета принять бюджет столицы 2013 года в начале февраля.

Также отмечается, что город в то же время наработал и мероприятия по привлечению дополнительных внутренних ресурсов.

Как заверили в КГГА, уже сейчас столица может увеличить возможности своего бюджета на 1769 млн грн, прежде всего за счет внутренних резервов.

В частности, «Киевэнерго» по договору пользования имуществом должно заплатить в бюджет города 236 млн грн. Эти средства будут направлены на покрытие разницы в тарифах на тепловую энергию для населения, коммунальных жилищно-эксплуатационных организаций, ЖСК и ОСМД и на оплату электроэнергии КП «Киевгорсвет».

На 292,5 млн грн увеличены доходы специального фонда (100 млн грн – поступления от приватизации коммунального имущества и 182,5 млн грн – от продажи земли, 10 млн грн – поступления в целевой фонд от продажи квартир). Их направят на программу социально-экономического развития: ремонт лестничных клеток, замену и модернизацию лифтов, асфальтирование придомовых территорий, капитальный ремонт общежитий, капитальный ремонт колонны Магдебургского права и тому подобное.

Председатель КГГА отметил, что, приняв бюджет, Киев не только создаст условия для развертывания инвестиционной активности, в частности, в сфере капитального строительства и социальной инфраструктуры, но и сможет увеличить зарплату бюджетникам – педагогам, медикам, транспортникам, а также обеспечить финансирование социальных программ.

В новой редакции проекта бюджета, который будет вынесен на заседание Киевсовета, общая величина доходов превысит 18 млрд грн. Общий фонд составит 13,1 млрд грн, специальный фонд – 1,98 млрд грн, трансферты из государственного бюджета – 2,94 млрд грн. Еще более 1,2 млрд грн – это дополнительные возможности за счет остатка средств на начало года. Так, остаток общего фонда составляет 143 млн грн, бюджета развития – 524 млн грн. Также город имеет остаток по возобновляемой стоимости в сумме 23,2 млн грн, фонду охраны окружающей среды – 49,4 млн грн, фонду дорожного хозяйства – 1,5 млн грн. Еще около 500 млн грн – средства, которые были выделены правительством в конце года в качестве дополнительной дотации на выплату зарплат работникам бюджетной сферы. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, эти средства не могут быть учтены при принятии бюджета. Поэтому КГГА предложит депутатам сначала проголосовать за городской бюджет, а через неделю собрать внеочередную сессию и принять изменения к смете «с плюсом» еще на 1,2 млрд грн.

А.Попов также сообщил, что городской власти удалось согласовать с правительством, в частности, с Министерством финансов, перспективу корректирования столичного бюджета, который будет принят в сторону его увеличения по итогам первого квартала текущего года. Механизмы и детали реализации этой перспективы отрабатывает специальная рабочая группа в составе представителей горадминистрации и профильных министерств.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря 2012 года Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2013 год, которым одобрила изъятия из бюджета Киева в государственному в размере 50% поступлений, полученных от налога на доходы физических лиц. Из-за этих изъятий в бюджете Киева создан скрытый дефицит на сумму более 4 млрд грн.

Председатель КГГА А.Попов заявил, что этот госбюджет не отвечает интересам киевлян и финансово не гарантирует обеспечение нормального функционирования столицы, а способ, которым формировался этот документ, исключил участие местной власти в разработке и даже обсуждении базовых параметров и показателей финансового обеспечения жизнедеятельности Киева.

20 декабря 2012 года Киевсовет принял проект бюджета города к рассмотрению. А.Попов призвал депутатов перед голосованием принять этот документ только к сведению и не утверждать его, пока не будут внесены соответствующие изменения в госбюджет.

Согласно принятому к рассмотрению проекту, предусмотрены субвенции из государственного бюджета в объеме 2,780 млрд грн.